Ежегодная акция «Елка желаний» стартовала в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В столице Приангарья стартовала акция «Елка желаний». Традиционно главную хвойную красавицу в здании регионального правительства украсили не только игрушками, но и открытками от детей. В них они написали то, что хотели бы получить на Новый год. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Игорь Кобзев.

- В этом году вместе с пожеланиями от детей из соцучреждений нашего региона есть и открытки от ребятишек из подшефного Кировска. Они сейчас действительно в непростой ситуации, многим родители не могут приобрести подчас самые обычные подарки, - отметил глава региона.

Новогоднее чудо двум девочкам подарил и сам Игорь Кобзев. Он взял с елки две открытки: от Ангелины из Ангарска, которая попросила кольцевую лампу для съемок видео и от Кати из Кировска, школьнице необходимо кресло для учебы. В честь праздника губернатор исполнит их мечты.

Напомним, «Мерседес» от президента Владимира Путина получил в канун Нового года 2020 6-летний мальчик из Иркутской области благодаря «Елке желаний». Он мечтал о машинке на пульте управления. Заявку с описанием желания сына мама оставила на сайте акции. Позже подарок ему вручил Дед Мороз.

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Принять участие в акции может любой желающий. Для этого с 9 до 18 часов в рабочие дни приходите в здание Правительства региона. Звоните сотруднику, ответственному за акцию – (3952) 28-69-30, выбирайте пожелание от ребят. Готовый подарок можно передать этому же сотруднику.