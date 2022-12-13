Полицейские спасли женщину, решившуюся на необдуманный поступок в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около часа ночи, 13 декабря, в дежурной части полиции в Заларинском районе раздался звонок. По телефону женщина рассказала, что собирается уйти из жизни, после чего назвала свой адрес. Правоохранители выехали к указанному дому. Они громко стучали в дверь, но никто не открыл. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Посмотрев в одно из окон, старший лейтенант полиции Андреев увидел обездвиженный силуэт человека, - рассказали в ведомстве. - В сложившейся ситуации у сотрудников не было другого выхода, кроме, как проникнуть внутрь через окно. Оказавшись в доме, мужчины предотвратили наступление трагических последствий, оказав доврачебную помощь женщине и вызвав бригаду медиков. Принятыми мерами удалось спаси жизнь человека.

Руководство ГУ МВД за проявленные профессионализм и оперативность намерено поощрить отличившихся сотрудников.

Напомним, в Забайкалье нашли мертвым 12-летнего ребенка. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить, что произошло. Опрошены родители мальчика, другие очевидцы.

Судмедэкспертиза установит причины его гибели. Тем временем, выясняются подробности о семье - благополучная ли, не было ли обращений в комиссию по делам несовершеннолетних. Подробности станут известны позже. В соцсетях ходит версия, что мальчик мог надышаться газом, однако официальных подтверждений тому пока нет.

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