Больше 500 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за ночь Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В ночь на 13 декабря с улиц Иркутска вывезли более 500 тонн снега. Приводили в порядок мосты, подходы к ним и тротуары около 200 человек и больше 45 спецмашин. В том числе комбинированные дорожные машины и вспомогательная техника. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Накануне вечером после спада основного потока транспорта выполняли подметание улиц и тротуаров механизированным способом, проводили противогололедные мероприятия. При вывозе снега расчищали обочины на основных магистралях. На посыпку дорог использовали более 400 тонн песко-соляной смеси, – прокомментировал исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Если верить синоптикам, во вторник в Иркутске вновь выпадет слабый снег. Температура опустится до -15...-17 градусов.

Напомним, 10-летнего школьника из столицы Приангарья разыскивают полицейские, волонтеры и родственники. Мальчик ушел из дома на улице Депутатская в понедельник вечером, 12 декабря. Больше о нем ничего не известно. Выйти с ним на связь не удается. Горожан просят помочь в поисках.

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