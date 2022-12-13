Украшение скверов и дворов к Новому году завершают в Ленинском округе Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Ленинском округе Иркутска царит новогоднее настроение. Там практически все скверы и дворы украсили гирляндами и яркими праздничными инсталляциями. Установили ели. Вскоре хвойные красавицы появятся на площадях у спортивно-оздоровительного центра «Иркут-Зенит», а также рынков, объектов культуры, спорта и образования. До конца недели 36 светодиодных консолей смонтируют на улицах Муравьева и Новаторов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– На многих территориях в конце декабря предусмотрено проведение праздников с веселыми конкурсами и сладкими подарками. Все мероприятия проходят при поддержке депутатов городской Думы, – прокомментировала глава Ленинского округа Наталья Цибанова.

Также запланированы новогодние праздники в детских библиотеках, а также в кинодосуговом центре «Россия». В течение всей зимы для детей и их родителей катки.

Напомним, 10-летний школьник пропал без вести в понедельник вечером, 12 декабря. Он ушел из дома и не вернулся. Выйти с ним на связь не удается. В дежурную часть полиции обратилась его родственница. На поиски мальчика незамедлительно был ориентирован личный состав территориального ОВД. Инспекторы ОДН и оперативники уголовного розыска проверяют адреса установленных в ходе работы друзей и знакомых разыскиваемого.