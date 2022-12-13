Жительница Иркутска едва не погибла от отравления угарным газом в собственной квартире Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этим утром запах гари в подъезде почувствовали жители двухэтажного деревянного дома на улице Напольной в Иркутске. Оказалось, что дым шел из квартиры на втором этаже. Горожане позвонили в экстренные службы и рассказали, что внутри может находиться женщина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожарные, не теряя ни минуты, вскрыли запертую дверь и вошли в задымленную квартиру. В одной из комнат горела мебель, а на полу в бессознательном состоянии была обнаружена хозяйка, - отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС вынесли ее на улицу и привели в чувства. До приезда медиков скорой помощи ее согревали в пожарной машине. Сибирячку госпитализировали с отравлением угарным газом. Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, поиски 10-летнего мальчика продолжаются в Иркутске. Он ушел из дома на улице Байкальская в понедельник вечером, 12 декабря. Больше о нем ничего не известно. Его разыскивают родственники, волонтеры и полиция. В первую очередь были обследованы подъезды домов и места скопления подростков. Допрошены друзья и знакомые пропавшего.

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