Зарубившего топором пенсионера мужчину наказали спустя 12 лет в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске суд вынес приговор за преступление, совершенное 12 лет назад. Обвиняемого в жестоком убийстве пожилого инвалида мужчину признали виновным. Как было установлено, в сентябре 2010 года два друга выпивали алкоголь, а когда напитки закончились, один из них отправился к знакомому пенсионеру, чтобы взять в займы денег. Хмельному гостю хозяин квартиры отказал. Началась ссора. Тогда ангарчанин схватил, лежавший в одной из комнат топор и несколько раз ударил обидчика обухом и лезвием по голове и шее. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Хозяин квартиры, в которой произошла трагедия, пенсионер, проживал один, - рассказали в суде.

Мужчина полностью признал свою вину. При этом долгое время найти подозреваемого по делу об убийстве не удавалось. Душегубу назначили 8 лет исправительной колонии строгого режима.

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