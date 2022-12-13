Подрядчик украл более 17,7 млн рублей у Иркутского управления Росавтодора Фото: Анастасия Осипова

Следователи на основании материалов регионального ФСБ завели дело о краже нескольких миллионов рублей у ФКУ «Упрдор «Прибайкалье». Как стало известно, с июля по декабрь 2021 года представители частной компании-подрядчика предоставили заказчику документы с липовыми затратами на услуги по предоставлению технологических «окон». Также фирма якобы оплатила технический надзор за работами на перегоне Забитуй-Черемхово Восточно-Сибирской железной дороги. На самом деле, ничего из этого подрядчиком не использовалось. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Следкома.

- Указанными действиями ФКУ «Упрдор «Прибайкалье» причинен особо крупный ущерб на сумму более 17,7 млн рублей, - уточнили в ведомствах.

Следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области по подозрению в мошенничестве был задержан директор компании-подрядчика, который помещен под домашний арест.

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