Замгенпрокурора Дмитрий Демешин вручил паспорта юным жителям Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области

В ходе визита в Иркутскую область заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин в рамках Всероссийской молодежно-патриотической акции «Мы – граждане России» принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам России, проживающим в регионе и имеющим достижения в науке, спорте или искусстве, а чуть позднее встретился с ребятами из детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- День получения паспорта – особенный в жизни любого человека, еще один повод для гордости за себя и свою Родину, - обратился к подросткам Дмитрий Демешин. - Вы к 14 годам уже успели добиться определенных результатов в различных областях, и самое главное и важное – это то, что, имея такие задатки и личностные качества, у Вас есть возможность своими делами писать историю государства Российского.

36 юношей и девушек, достигших 14 лет, в торжественной обстановке из рук заместителя Генерального прокурора России и первых лиц области получили свой первый основной документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации. Дмитрий Демешин отметил, что сложилась замечательная традиция – вручать основной документ гражданина Российской Федерации в День Конституции России.