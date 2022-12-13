Более 30 мер по поддержке участников СВО и их семей предложено в Иркутской области. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Итоги работы межведомственной рабочей группы при Законодательном собрании Иркутской области по вопросам разработки комплекса мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей подвели 12 декабря. Работа не заканчивается - очередную порцию предложений направили в Правительство региона.

В рабочую группу входят депутаты областного парламента, представители различных министерств и ведомств. За время работы, они внесли более 30 предложений по соцподдержке участников специальной военной операции и членов их семей. Большая часть из них уже сформирована и передана в правительство региона для принятия решения.

Председатель заседания, Александр Ведерников отметил, что некоторые предложения уже действуют в виде поправок в областные законы.

- На ближайшей сессии мы также будем обсуждать законопроект, направленный на поддержку семей военнослужащих, - отметил председатель ЗС Александр Ведерников. - В числе обсуждаемых мер будет единовременная выплата в связи с рождением ребёнка.

Работа межведомственной группы разделена по пяти направлениями: соцзащита и здравоохранение; образование, культура и спорт;поддержка в сфере ЖКХ и собственности и других. Каждую из них курируют депутаты Законодательного собрания, которые на заседании рабочей группы доложили, какие меры по их направлению были предложены. Наталья Дикусарова, Александр Гаськов, Ирина Синцова, Николай Труфанов и Виталий Перетолчин перечислили 24 уже оформленных предложения.

Не обошлось и без обсуждения возникающих трудностей. К некоторым депутатам семьи участников СВО обращаются за помощью в бытовых делах. Есть и вопросы по назначению единовременных выплат участникам СВО. Обо всём этом народные избранники рассказали председателю правительства региона Константину Зайцеву.

Константин Зайцев рассказал депутатам о том, какие меры уже действуют в Приангарье. Список довольно обширный, от единовременных выплат самим участникам боевых действий до бесплатного посещения спортивных секций и культурных учреждений. На каждую семью военнослужащего составлен социальный паспорт, куда вписаны все предоставленные льготы и проблемы, которые нужно решить. В частности, уже этим летом 158 детей получили путёвки в загородные лагеря, а с 9 января начнётся приём заявок на следующий год.

Конкретно

Некоторые предложения по поддержке участников СВО и их семей:

- выплаты студентам

- бесплатное питание для школьников

- компенсация части платы за детские сады

- предоставление социальной выплаты на приобретение жилья участникам СВО из числа детей-сирот в первоочередном порядке

- бесплатное посещение учреждений культуры и спорта

- денежная выплата на приобретение твёрдого топлива

- оказание бесплатной юридической помощи

- освобождение от транспортного налога

- освобождение от арендной платы за земельный участок, находящийся в областной собственности

- единовременная выплата на каждого ребёнка

- медицинская реабилитация участников СВО, получивших ранение

- организация отдыха и оздоровления детей из семей участников СВО