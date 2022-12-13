406 инициативных проектов получат финансирование в 2023 году в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе завершился конкурс инициативных проектов. Лучшие получат деньги на реализацию из областного бюджета. В списке победителей - 169 муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Авторами инициативных проектов стали сами жители, а также руководители ТОСов и старосты сел. Большинство проектов направлено на благоустройство территорий, оснащение социальных учреждений, строительство спортивных и детских площадок, ремонт дорог.

- Среди инициативных проектов есть предложения по созданию инклюзивной среды, организации культурных, спортивных, образовательных мероприятий и строительству соответствующей инфраструктуры, а также оборудованию экологических троп, – отметила министр экономического развития и промышленности области Наталья Гершун.

Конкурс проектов проходил в два этапа. Сначала заявки рассматривали на уровне самих территорий, далее лучшие из них участвовали в региональном отборе. Проекты оценивали по ряду критериев: актуальность и социальная эффективность, доля участия граждан, предпринимателей и юридических лиц в реализации проекта и другим.

На финансирование проектов-победителей в 2023 году в областном бюджете предусмотрено 499 млн рублей, их суммарная стоимость, с учетом вложения частных средств - 579 млн рублей.