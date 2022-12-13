Реконструкция здания врачебной амбулатории в Тельме завершится в 2024 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ремонт здания врачебной амбулатории в Тельме планируют закончить в 2024 году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. После реконструкции здесь будут принимать педиатр, стоматолог, три терапевта, гинеколог и врач функциональной диагностики. Также до 16 пациентов смогут проходить лечение в дневном стационаре. Будет открыт прививочный кабинет.

- Реконструкция здания амбулатории улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи,- отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов. - В медучреждении обслуживают не только жителей поселка Тельма, но и близлежащих населенных пунктов - это поселки Озерный, Биликтуй, Железнодорожник, Набережный, деревни Старая Ясачная, Старый Китой. Общее количество обслуживаемого населения - почти восемь тысяч человек, более тысячи из них-дети.

Напомним, в столице Приангарья продолжаются поиски 10-летнего без вести пропавшего школьника. Он ушел из дома вечером 12 декабря и не вернулся. Выйти с ним на связь не удается. В полицию обратилась его родственница. Инспекторы ОДН и оперативники уголовного розыска проверяют адреса установленных в ходе работы друзей и знакомых разыскиваемого. Горожан просят помочь найти ребенка.