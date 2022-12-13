Пожарную безопасность в домах неблагополучных семей проверили в Иркутской области

Одной из самых распространенных причин пожаров является неправильное использование электроприборов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области проходят рейды спасателей по местам, где потенциально может возникнуть пожар. Это дома неблагополучных и многодетных семей, а также жилища пенсионеров, одинокий асоциальных личностей, инвалидов. Сибиряки просто могут не заботиться о состоянии проводки или неправильно использовать обогреватели и печи - это может привести к появлению огня.

- 99 мест проживания неблагополучных семей проверено накануне на предмет пожарной безопасности в Иркутской области. Проинструктированы более 240 человек, находящихся в социально опасном положении. Обследовано 92 места проживания многодетных семей, - рассказали в МЧС Приангарья.

Специалисты призывают соседей граждан из группы риска сообщать о них в профильные ведомства, чтобы спасатели смогли вовремя проверить состояние жилища на предмет возможного возникновения огня.

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