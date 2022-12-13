Мощность составила 6 баллов. Фото: пресс-служба Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение в Монголии 13 декабря зарегистрировали сейсмологи Иркутской области. По данным специалистов, эпицентр находится около озера Хубсугул, где на прошлой неделе уже происходили толчки земли. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение в Монголии 13 декабря

Энергетический класс землетрясения - 11.3, мощность толчков достигла 6 баллов. Такие движения земли едва ли серьезно ощутят жители Иркутской области. Только в поселке Бурятии сообщили, что мощность толчков составила около 2 баллов.

Землетрясение в Монголии 13 декабря не затронуло Иркутскую область.

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