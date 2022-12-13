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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 8:43

Водитель из Красноярска под наркотиками насмерть сбил жительницу Иркутской области

Сибирячка переходила дорогу, когда на трассе ее сбила иномарка
Дарья БОЛЕСОВА
Водитель до поездки принял наркотики

Водитель до поездки принял наркотики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На федеральной трассе "Сибирь" насмерть сбили пешехода - 39-летняя жительница Иркутской области переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. За рулем был 42-летний мужчина из Красноярска, который, как оказалось, был под наркотиками. Об этом сообщает МВД Иркутской области.

- Потерпевшая переходила проезжую часть в неположенном месте, не убедившись в безопасности. О случившимся автомобилист незамедлительно сообщил в полицию, после чего поместил женщину в свой автомобиль, чтобы доставить в медицинское учреждение. Однако по дороге жительница поселка Утай скончалась, - рассказали в ведомстве.

Полиция начала проверку, в том числе состояния мужчины. Когда сделали тесты, оказалось, что он находился под влиянием наркотиков. Точная экспертиза подтвердила это. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, после чего будет понятна ответственность как водителя, так и скончавшегося пешехода.