Водитель из Красноярска под наркотиками насмерть сбил жительницу Иркутской области

Водитель до поездки принял наркотики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На федеральной трассе "Сибирь" насмерть сбили пешехода - 39-летняя жительница Иркутской области переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. За рулем был 42-летний мужчина из Красноярска, который, как оказалось, был под наркотиками. Об этом сообщает МВД Иркутской области.

- Потерпевшая переходила проезжую часть в неположенном месте, не убедившись в безопасности. О случившимся автомобилист незамедлительно сообщил в полицию, после чего поместил женщину в свой автомобиль, чтобы доставить в медицинское учреждение. Однако по дороге жительница поселка Утай скончалась, - рассказали в ведомстве.

Полиция начала проверку, в том числе состояния мужчины. Когда сделали тесты, оказалось, что он находился под влиянием наркотиков. Точная экспертиза подтвердила это. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, после чего будет понятна ответственность как водителя, так и скончавшегося пешехода.