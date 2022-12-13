Дома поселка Артемовский подключили к отоплению после коммунальной аварии

Главу поселения подозревают в халатности Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Артемовский, который находится в Бодайбинском районе Приангарья, восстановили теплоснабжение. Здесь произошла коммунальная авария на теплотрассе, оставившая 12 домов без отопления. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- В поселке Артемовский Бодайбинского района с 12 декабря снят режим чрезвычайной ситуации и введен режим повышенной готовности. Все пострадавшие 26 ноября в результате прорыва теплотрассы 12 домов отапливаются. При этом семь домов переведены на электроотопление, пять подключены по обычной схеме, от котельной, - рассказали в пресс-службе.

Осталось полностью завершить восстановление в самой отопительной системе. Главу муниципального поселения подозревают в халатности, он задержан.