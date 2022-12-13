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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:32

572 млн рублей выделили молодым семьям для покупки жилья в Иркутской области в 2022 году

Программа доступного жилья рассчитана до 2024 года
Дарья БОЛЕСОВА
Подобные выплаты являются мерой поддержки населения, деньги на них выделяют каждый год.

Подобные выплаты являются мерой поддержки населения, деньги на них выделяют каждый год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые семьи из Иркутской области подавали заявки на получение социальной выплаты для покупки жилья в 2022 году. На то, чтобы помочь им, региональные и федеральные власти выделили 572,4 миллиона рублей на год. Деньги направили по программе "Доступное жилье", которая рассчитана на период до 2024 года. Об этом сообщает министерство по молодежной политике Приангарья.

- По данным на 1 декабря 2022 года, свидетельства о праве на получение социальной выплаты были выданы 594 молодым семьям, из которых 575 семей уже получили социальные выплаты на улучшение своих жилищных условий, - рассказали в ведомстве.

Подобные выплаты являются мерой поддержки населения, деньги на них выделяют каждый год. Также в Иркутской области заботятся о правах сирот на получение жилья в срок.

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