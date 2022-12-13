572 млн рублей выделили молодым семьям для покупки жилья в Иркутской области в 2022 году

Подобные выплаты являются мерой поддержки населения, деньги на них выделяют каждый год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые семьи из Иркутской области подавали заявки на получение социальной выплаты для покупки жилья в 2022 году. На то, чтобы помочь им, региональные и федеральные власти выделили 572,4 миллиона рублей на год. Деньги направили по программе "Доступное жилье", которая рассчитана на период до 2024 года. Об этом сообщает министерство по молодежной политике Приангарья.

- По данным на 1 декабря 2022 года, свидетельства о праве на получение социальной выплаты были выданы 594 молодым семьям, из которых 575 семей уже получили социальные выплаты на улучшение своих жилищных условий, - рассказали в ведомстве.

Подобные выплаты являются мерой поддержки населения, деньги на них выделяют каждый год. Также в Иркутской области заботятся о правах сирот на получение жилья в срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08