Пьяного жителя Иркутска задержали по попытку срубить ель, которая упала на автомобиль

Пьяный сибиряк считал дерево своим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские задержали жителя Иркутска после просмотра видео, на котором тогда еще неизвестный иркутянин рубил городскую ель. Запись начала распространяться в социальных сетях, жители многоквартирного дома пожаловались на сибиряка, который уничтожает ель, посаженную во дворе. Иркутянин не дорубил ее, а от порыва ветра она сломалась и упала на автомобиль.

- Выяснилось, что действия по спиливанию производил 32-летний местный житель. Он рассказал, что считает хвойное дерево своим. Срубить его планировал для собственных нужд, - рассказали в МВД Иркутской области.

К тому же на сибиряка составили протокол за то, что он в общественном месте был в пьяном состоянии.

Отметим, это не единственный случай вандализма с елками. В Иркутске срубили еще несколько городских деревьев.

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