Взрослую ель пытались срубить вандалы в Иркутске

Вандалы погубили взрослую ель в городке ИВВАТУ. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Местные жители заметили двух вандалов, пытавшихся срубить ель-красавицу на территории городка ИВАТУ. Благодаря снятому видео, виновных удалось задержать. Однако, к сожалению, этот случай - не единичный. По данным специалистов МКУ «Городская среда», сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском нарушителей, которые повредили 7 хвойных деревьев в Грибоедовской роще.

– Спил ветвей и тем более целых насаждений – значительный ущерб озелененным территориям города. Рассчитывается нанесенный вред по определённой методике. Даже за маленькое деревце он может превысить 5 тысяч рублей, что влечет за собой уже не административное, а уголовное наказание, – пояснила руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

– Хочу еще раз обратиться к горожанам. Давайте беречь родной Иркутск и с уважением относиться ко всему, что нас окружает, – подчеркнул в своем телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов.

Рубить деревья в черте города не только запрещено законом, но и бесполезно. Уже на этой неделе хвойные обработают специальным химическим составом - в теплом помещении дерево издает неприятный запах. Препараты безопасны для людей и животных, а обработанные деревья будут помечены предупреждающими табличками.