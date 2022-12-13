Где купить живую елку в Иркутске, рассказали в администрации

Где купить елку в Иркутске в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске с 19 декабря начнут работать 27 елочных базаров, где можно купить новогоднее дерево для своего дома. Горожане уже заботятся о покупке подарков, продуктов для стола и елок. В скором времени уже начнутся массовые праздничные мероприятия для детей и взрослых. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- На ярмарках, организованных администрацией, реализуются хвойные деревья, заготовленные в Иркутской области. Предприниматели получают разрешение на торговлю исключительно при наличии порубочного билета или договора купли-продажи, заключенного со специализированной организацией, – рассказали в департаменте потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии города.

Точные адреса можно посмотреть ниже.

Где купить елку в Иркутске в 2022 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Где купить елку в Иркутске в 2022 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Где купить елку в Иркутске в 2022 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ В ИРКУТСКЕ:

В Свердловском округе откроются десять ярмарок

ул. Академическая ул., у дома № 2 «а»;

ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;

мкр-н Первомайский, у дома № 62;

мкр-н Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра

города);

мкр-н Юбилейный, у дома № 42;

бул. Рябикова, в районе здания № 5 Б;

ул. Маяковского, в районе дома № 5;

ул. Лермонтова, в районе ост. «Академгородок»;

ул. Терешковой, в районе здания № 23;

мкр-н Ершовский, в районе ост. «Магазин «Лучик».