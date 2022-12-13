Где купить живую елку в Иркутске, рассказали в администрации

Где купить елку в Иркутске в 2022 году
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Иркутске с 19 декабря начнут работать 27 елочных базаров, где можно купить новогоднее дерево для своего дома. Горожане уже заботятся о покупке подарков, продуктов для стола и елок. В скором времени уже начнутся массовые праздничные мероприятия для детей и взрослых. Об этом сообщает администрация Иркутска.
- На ярмарках, организованных администрацией, реализуются хвойные деревья, заготовленные в Иркутской области. Предприниматели получают разрешение на торговлю исключительно при наличии порубочного билета или договора купли-продажи, заключенного со специализированной организацией, – рассказали в департаменте потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии города.
Точные адреса можно посмотреть ниже.
Где купить елку в Иркутске в 2022 году
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Где купить елку в Иркутске в 2022 году
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
Где купить елку в Иркутске в 2022 году
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ В ИРКУТСКЕ:
В Свердловском округе откроются десять ярмарок
ул. Академическая ул., у дома № 2 «а»;
ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»;
мкр-н Первомайский, у дома № 62;
мкр-н Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра
города);
мкр-н Юбилейный, у дома № 42;
бул. Рябикова, в районе здания № 5 Б;
ул. Маяковского, в районе дома № 5;
ул. Лермонтова, в районе ост. «Академгородок»;
ул. Терешковой, в районе здания № 23;
мкр-н Ершовский, в районе ост. «Магазин «Лучик».