Праздничные мероприятия в Иркутском художественном музее стартуют 18 декабря

21 декабря можно будет принять участие в квесте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутский художественный музей назвал дату начала праздничных мероприятий - 18 декабря. Горожане и туристы смогут посетить мастер-классы, принять участие в акциях и посмотреть мультфильмы вместе с детьми. Об этом сообщили в музее.

- 24 декабря в 14.00 - мастер-класс по изготовлению новогодней открытки «Валенки». По предварительной записи (тел: 34-01-46). Участие: 150-300 руб. В 16.00 - показ мультфильмов «Дед мороз и лето» (1969), «Снеговик» (1982), «Драконы: Подарок ночной фурии». Участие по входному билету в музей, - рассказали в пресс-службе.

21 декабря можно будет принять участие в квесте «Однажды в студеную зимнюю пору!», который ориентирован на детей. В рамках мероприятия они смогут познакомиться с картинами в музее, а также стать искателями новогодних приключений.