Мини-погрузчик для уборки снега в городском парке купит администрация Тайшета

Техника будет у мэрии уже к 25 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тайшете появится мини-погрузчик для уборки снега. В основном его будут использовать на нужды городского парка. Администрация провела аукцион, изначально на покупку хотели выделить 2,7 миллиона рублей, но в итоге получилось обойтись 1,7 миллионами рублей. Об этом сообщает "Тайшет24".

Деньги выделили по программе "Народные инициативы". С помощью спецтехники получится проводить уборку снега куда более быстрыми темпами. Также погрузчик можно использовать для земляных работ и обслуживания коммунальной сферы в целом.

Машина прибудет в город к 25 декабря.

Напомним, в Иркутской области снежно. Синоптики регулярно сообщают о том, что во многих территориях региона пройдет снегопад. В Иркутске снегоуборочная техника работает в усиленных режимах после каждого снегопада.