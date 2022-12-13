Минздрав Иркутской области прокомментировал срыв сроков капремонта детской больницы в Братске

Пока корпус детской больницы не работает, пациентов принимают в поликлинике на улице Курчатова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Иркутской области прокомментировали ситуацию с затянутым капремонтом Братской детской городской больницы. Подрядчик, который взялся за работу, не выполнил ее в срок. Сейчас капитальный ремонт сделан на 11%, хотя должен был быть закончен к 5 декабря.

- Процесс замены подрядчика долгий и трудоемкий, но, в следующем году здания больницы откроются с новым ремонтом. Закрывать их не будут, - рассказали в минздраве Приангарья.

Пока корпус детской больницы не работает, пациентов принимают в поликлинике на улице Курчатова. В ведомстве заверили, что на жителях города сложившаяся ситуация не скажется. Сейчас вопрос решается в правовом поле с прокуратурой.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за отравления алкоголем в ночном клубе Бурятии.