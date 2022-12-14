14 школ и детсадов не работают из-за коммунальной аварии в Братске 14 декабря. Фото: администрация Братска

Вернуть тепло в школы, детсады и жилые дома в Братске планируют к 11:00 14декабря. Об этом в соцсетях рассказал мэр Братска Сергей Серебренников, который работает на месте крупной коммунальной аварии. Из-за прорыва теплотрассы батареи перестали работать в 83 объектах, 14 из которых - социальные объекты. Специалисты определили поврежденный участок и начали ремонт.

- Под ограничение подачи теплоснабжения попали дома только в Центральном районе. В социальных сетях мне пишут, что нет горячей воды еще и в 27-й микрорайоне. Но он не отключался, если где-то есть вопросы — сообщайте адреса, будем отрабатывать в индивидуальном порядке, - обратился к горожанам Сергей Серебренников.

В домах поддерживается плюсовая температура, однако в многоэтажных домах для полного обогрева не хватает давления. Но угрозы разморозки теплосистемы нет. На месте работают управляющая компания, ремонтные и дорожные службы. Это 20 человек и 8 единиц техники.

Напомним, работы по возобновлению подачи теплоснабжения завершены в поселке Артемовский Бодайбинского района. Там 26 ноября при морозе в -30 с холодными батареями остались 37 человек, в том числе 8 детей. Сегодня все пострадавшие в результате прорыва теплотрассы 12 домов отапливаются. При этом семь из них перевели на электроотопление, остальные пять подключили по обычной схеме, от котельной. Режим ЧС на территории снят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Произойдет значимое событие»: бурятский лама составил прогноз на конец 2022 года. (подробности)

«Я уже здесь, оглянись». Рядом с баннером сибирячки, которая ищет мужа, появился ответ от миллиардера из Лос-Анджелеса. Еще один необычный баннер появился на улице Улан-Удэ. (подробности)

«Словно кадры из фильма-катастрофы. Жутко красиво!»: Корабли на Байкале попали в ледяной плен из-за шторма. Удивительным зрелищем любуются местные жители и туристы. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08