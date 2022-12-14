34-летний водитель иномарки погиб в ДТП с самосвалом в Иркутском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Смертельная авария произошла этим утром на Олхинской горе. Около 9 часов под Иркутском столкнулись автомобиль «Ниссан Лиф» и самосвал «FAW». 34-летний водитель иномарки из-за тяжелых травм скончался на месте аварии. 57-летний мужчина за рулем большегруза не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД России по Иркутской области.

- В настоящее время сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Приангарье проходят рейды спасателей по местам, где потенциально может возникнуть пожар. Это дома неблагополучных и многодетных семей, а также жилища пенсионеров, одинокий асоциальных личностей, инвалидов. Сибиряки просто могут не заботиться о состоянии проводки или неправильно использовать обогреватели и печи - это может привести к появлению огня.