83 здания и почти 15 тысяч человек остались без тепла из-за прорыва трубы в Братске. Фото: администрация Братска

Специалисты продолжают работать на месте прорыва трубы в Центральном районе Братска. Без тепла все еще остаются 83 объекта, 14 из которых - школы и детсады. Завершить ремонт поврежденного участка теплотрассы планируют сегодня, 14 декабря. Об этом сообщил мэр Сергей Серебренников.

- По домам, попавшим под ограничение тепла — обратка подается, температура в квартирах поддерживается плюсовая. По высоткам сложнее, не хватает давления. Но ситуация полностью под контролем, - рассказал градоначальник.

Этим утром 39 детей пошли в дежурные группы детсадов, остальные находятся дома. Ученики школ, попавших в зону коммунальной аварии, также занимаются в домашних условиях.

Напомним, большой поступок маленькой девочки из Черемхово отметили в СУ СК России по Иркутской области. Лера Васильева учится в 1-м классе, но это не помешало ей спасти свою подругу от насильника. Ученице школы №22 вручили медаль «За высокую гражданственность».