62 сессия Законодательного Собрания начала работу в Иркутской области 14 декабря Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

62-я сессия областного парламента проходит 14 декабря в Иркутске. В работе принимают участие 40 депутатов, а также представители правительства Приангарья, региональной прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- Всего в повестку декабрьской сессии включено 39 вопросов, - отметили в ЗС. - Ключевым вопросом декабрьской сессии станет принятие поправок в Устав Иркутской области. Также парламентарии рассмотрят ряд социально значимых законопроектов. В частности, они касаются социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих в Иркутской области, использованиях регионального материнского капитала, предоставления подарочного комплекта при рождении ребенка.

Напомним, в регионе завершился конкурс инициативных проектов. Лучшие получат деньги на реализацию из областного бюджета. В списке победителей - 169 муниципальных образований. Авторами инициативных проектов стали сами жители, а также руководители ТОСов и старосты сел. Большинство проектов направлено на благоустройство территорий, оснащение социальных учреждений, строительство спортивных и детских площадок, ремонт дорог. На финансирование проектов-победителей в 2023 году будет направлено 579 млн рублей с учетом частных средств.