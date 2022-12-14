Экспертизы 43 исторических религиозных объектов в Иркутской области проведут в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Историко-культурные экспертизы религиозных объектов Иркутской области завершат в 2023 году. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. За минувшие 11 месяцев был обследован 61 такой объект из 104 существующих. Это православные церкви, храмы, буддийские дацаны, католический костел, синагога и мечеть.

- Включение культовых объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия дает возможность собственникам таких зданий участвовать в областной программе субсидирования работ по ремонту и реставрации памятников, – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Напомним, вернуть тепло в школы, детсады и жилые дома в Братске планируют к 11:00 14декабря. Об этом в соцсетях рассказал мэр Братска Сергей Серебренников, который работает на месте крупной коммунальной аварии. Из-за прорыва теплотрассы батареи перестали работать в 83 объектах, 14 из которых - социальные объекты. Угрозы разморозки теплосистемы нет.

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