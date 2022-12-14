Режим повышенной готовности введен в Братске из-за коммунальной аварии. Фото: администрация Братска

Сварочные работы начались на месте прорыва трубы в Центральном районе Братска. Завершить их планируют к 14:00, после чего в течение двух часов будут восстанавливать полноценную подачу теплоснабжения в дома, детсады и школы. Стоит отметить, что все это время в 83-х попавших в зону коммунальной аварии объектах поддерживалась плюсовая температура. Об этом рассказал мэр Сергей Серебренников.

- Уважаемые братчане, прошу не читать недостоверную информацию в социальных сетях. И обращаю внимание блогеров и администраторов братских социальных сетей, что не нужно хайповать на таких ситуациях. Авария может произойти в любом месте и в любое время, важно оперативное реагирование. И сейчас все необходимые службы в этой работе задействованы.

В городе объявлен режим повышенной готовности, который будет действовать до полного восстановления теплоснабжения.

Напомним, поправки к Уставу области во втором окончательном чтении одобрили парламентарии во время 62-ой сессии Законодательного Собрания. Согласно документу, из состава правительства Приангарья исключаются заместители губернатора. Они переходят в прямое подчинение главы региона. Также правительство региона наделяется правом законодательной инициативы и обязанностью вносить на рассмотрение депутатов бюджет Иркутской области. Сейчас это делает губернатор.

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