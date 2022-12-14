Иркутская область подготовила 24 предложения по поддержке участников СВО и их семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопросы поддержки участников СВО и их семей председатель Заксобрания региона Александр Ведерников обсудил с полномочном представителем президента России в СФО Анатолием Серышевым на рабочей встрече, прошедшей 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

- Депутаты Заксобрания области выработали 24 предложения по дополнительным мерам поддержки. Некоторые из них губернатор уже взял в работу, остальные будут дорабатываться до законодательных инициатив, - сообщает пресс-служба законодательного органа.

По словам Александра Ведерникова, областной парламент уже принял группу законов в поддержку военнослужащих. Например, ввел единовременные выплаты пострадавшим в СВО, закрепил право на земельные участки для многодетных семей, в которых совершеннолетние дети погибли в ходе спецоперации.

Кстати, в повестке сессии Заксобрания, которая проходит сегодня, 14 декабря, также рассматривается проект закона, который предусматривает дополнительные меры поддержки для граждан, которые во время военной службы обеспечивали правопорядок в зонах вооруженных конфликтов, в том числе в бывших республиках СССР, но до сих пор так и не имеют статуса ветеранов и не имеют федеральных льгот.

На встрече с полпредом Александр Ведерников также сообщил о разработке законопроекта по поддержке волонтеров. Предложение обсудят в конце декабря на общем заседании Координационного межконфессионального совета, Общественного совета, Координационного совета по вопросам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области, которое состоится в конце декабря.