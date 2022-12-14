Бойцам СВО из числа сирот начислят выплату на покупку жилья без очереди в Иркутской области Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие из числа детей-сирот, участвующие в спецоперации на Украине и состоящие в очереди на жилье, получат специальную выплату на покупку квадратных метров. При этом ожидать не придется. Деньги выдадут в первоочередном порядке. Соответствующие поправки в закон Иркутской области о дополнительной поддержке детей-сирот приняли на 62-й сессии Заксобрания региона. Они вступят в силу через 10 дней после опубликования. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Сегодня в очереди на получение жилья стоит 46 участников СВО, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, более 30 мер по поддержке участников СВО и их семей предложено в Иркутской области. В том числе: выплаты студентам, бесплатное питание для школьников, компенсация части платы за детские сады, предоставление социальной выплаты на приобретение жилья участникам СВО из числа детей-сирот в первоочередном порядке и другие. Разработкой инициатив занимается межведомственная рабочая группа при ЗС.