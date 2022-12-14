Первого в Иркутске прооперированного с помощью роботизированной системы подростка выписали в Иркутске. Фото Иркутской детской областной клинической больницы.

Первого пациента, прооперированного с помощью роботизированной хирургической системы, выписали из Иркутской детской областной клинической больницы, этой новостью в соцсетях поделился главный врач Юрий Козлов. 17-летний подросток неделю назад поступил с доброкачественной опухолью на почке. Он быстро восстановился и чувствует себя хорошо.

- Сообща с коллегами решили сделать ему подарок от больницы - хорошие часы, чтобы он мог в них заниматься своим любимым спортом, - поделился детский хирург. - Сразу же навестили и других "роботических" пациентов. У нас их семеро. Рад, что родители отнеслись к новой операции с доверием.

Самою юному пациенту, которого оперировали при помощи "хирурга-робота", исполнилось 4 года. К концу недели все ребята покинут больничные палаты и продолжат восстанавливаться дома.

Напомним, впервые роботизированная хирургическая система применяется для спасения детских жизней. В других городах страны оборудование используют для проведения операций только взрослым больным.