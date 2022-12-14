Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии в Центральном районе Братска Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратурой проведет проверку в связи с происшествием в Центральном районе Братска. Из-за коммунальной аварии в городе введен режим повышенной готовности. 83 здания попали под ограничение теплоснабжения, 14 из них - детские сады и школы. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Причины и условия произошедшего устанавливаются, - рассказали в ведомстве. - На место выезжал исполняющий обязанности прокурора Братска. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере обеспечения энерго- и теплоснабжения.

Напомним, военнослужащие из числа детей-сирот, участвующие в спецоперации на Украине и состоящие в очереди на жилье, получат специальную выплату на покупку квадратных метров. При этом ожидать не придется. Деньги выдадут в первоочередном порядке.