Владелец лодки пойдет под суд за гибель двух пассажиров в Братском водохранилище. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Хозяин лодки «Казанка» пойдет под суд в Приангарье. По его вине в Братском водохранилище утонули два человека. Во-первых, сибиряк сел за управление пьяным. Во-вторых, не обеспечил пассажиров спасательными жилетами, а выходить на воду на его судне и вовсе было опасно. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

- Фигурант использовал для плавания не отвечающую установленным требованиям безопасности лодку без блоков (объемов) плавучести по правому и левому бортам кормовой части, - рассказали в ведомстве. - В результате указанных противоправных действий лодка накренилась, наполнилась водой и затонула

Выплыть к берегу удалось лишь самому водителю и одному пассажиру, двое людей погибли. Их несколько дней разыскивали спасатели.

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