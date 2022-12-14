Иркутск разделят на 6 избирательных округов в преддверии выборов в Заксобрание. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Схему одномандатных избирательных округов, которые формируются сроком на 10 лет, утвердили для выборов депутатов Законодательного Собрания. Самые юбольшие перемены ожидают Иркутск, его территорию разделят на 6 округов. То есть на 1 больше, чем раньше. В округ №6 войдет часть Ленинского округа Иркутска и часть Иркутского района. Об этом сообщают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

- Самым крупным в регионе остается избирательный округ №21, в который входят Бодайбо и Бодайбинский район, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Катангский, Качугский, Мамско-Чуйский и Киренский районы, - отметили в ЗС. -Также неизменным остается округ, в который входят районы Усть-Ордынского бурятского округа.

Напомним, жители Приангарья из числа детей-сирот, участвующие в спецоперации на Украине и состоящие в очереди за квартирой, получат выплату на покупку жилья. При этом выдадут военным средства в первоочередном порядке. Поправки в существующий закон вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Сегодня право на эту меру поддержки в регионе имеют 46 бойцов СВО.