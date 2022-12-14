Сварочные работы на месте коммунальной аварии в Братске продолжатся еще час

Это не первая коммунальная авария в регионе за последний месяц. Фото: ТГ-канал мэра Братска

В Братске на месте прорыва трубы теплотрассы продолжают сварочные работы. Компания, которая взялась устранить неполадки, должна закончить их через час. Об этом сообщил мэр Братска Сергей Серебренников в официальном ТГ-канале.

- Сварочные работы на месте аварии на теплосети в районе проспекта Ленина продолжаются. Представители ООО «Байкальская энергетическая компания» просят ещё час на эти работы. Затем примерно полтора часа потребуется на заполнение системы теплоснабжения. Просушка щитовых в доме по адресу проспект Ленина 29 завершена. Электроэнергия в доме подключена, - рассказал политик.

Напомним, коммунальная авария произошла в Центральном районе города, в Братске ввели режим повышенной готовности. Без тепла остались почти 15 тысяч человек в 83 зданиях.

Совсем недавно к отоплению подключили жителей поселка Артемовский, в котором 12 домов остались без отопления в 40-градусный мороз.

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