Почти 2,5 миллиона рублей выплатят охотникам Иркутской области за добытых волков Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Отлов волков проводится для регулирования численности этих хищников. Госпрограммой Иркутской области «Охрана окружающей среды» охотникам установлено вознаграждение - 16560 рублей за шкуру каждого добытого волка возрастом старше одного года. Общая сумма выплат на этот год составит 2,4 миллиона рублей, сообщает Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.

Охотники, кому посчастливится получить выплату, определяются методом случайной выборки, так как лимиты программы позволяет оплатить отлов только 150 волков. Нынче на комиссию для розыгрыша поступило 282 идентификационных номера, присвоенных охотникам по количеству представленных шкур. Выплаты получат 77 охотников.

Уточним, что для получения выплаты нужно иметь охотничий билет и разрешение на добычу волка, а также строго соблюдать все правила охоты на этого зверя. Добывать хищника можно с 1 августа по 31 марта.

По данным мониторинга на общедоступных угодьях, численность волка зимой 2021 года в Иркутской области составляла более шести тыс. особей. А по нормативам, утвержденным Минприроды РФ, у нас их должно быть не более 3,5 тыс. особей. Как отмечают в Службе, перевес негативно сказывается на популяции диких копытных животных.