Коммунальную аварию в Братске устранили вечером 13 декабря

Скоро в домах будет тепло

В Братске полностью устранили коммунальную аварию в теплосетях, сейчас идет их заполнение водой. Это процесс не быстрый, он может занять чуть больше часа. Вопрос Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Аварийное отключение магистрального подающего трубопровода ГВС произошло в результате прорыва на участке теплотрассы. Теплоснабжение было организовано по обратному трубопроводу. Таким образом, в домах и социальных учреждениях поддерживалась плюсовая температура, - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в правительстве, создавать временные пункты для обогрева не потребовалось, а угроза разморозки теплосистемы не было. На устранение аварии действовали 20 человек с 10 спецмашинами, которые проводили земляные и другие работы.