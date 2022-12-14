1 миллион рублей мошенникам перевела обманутая пенсионерка из Усть-Кута

Женщине звонили два дня подряд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МВД Иркутской области рассказали об еще одном случае телефонного мошенничества в регионе. На этот раз жертвой стала пенсионерка из Усть-Кута, которая пыталась сохранить свои сбережения. Она перевела злоумышленникам более 1 миллиона рублей.

- Полицейские выяснили, что женщине через мессенджеры позвонил незнакомец и представился сотрудником единого портала государственных услуг. В телефонном разговоре мужчина сообщил о несанкционированном входе на ее личную страницу, в связи с чем произошла утечка персональных данных. После переключения на другого лжеспециалиста, напуганной пенсионерке сообщили, что мошенники пытаются снять с ее счета деньги, и чтобы их сохранить, ей необходимо перевести их на "безопасный счет", - объяснили, как все произошло, в полиции.

Сначала сибирячка перевела 450 тысяч рублей, но этого для мошенников оказалось мало. На следующий день они снова позвонили доверчивой женщине, на этот раз представились сотрудником банка. После этого ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, чтобы развеять все подозрения - он заверил, что расследует уголовное дело.

Женщина снова доверилась и перевела уже 700 тысяч рублей. Сейчас завели уже настоящее уголовное дело, личность мошенников устанавливают.

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