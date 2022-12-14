608 случаев отравления алкоголем зарегистрировали в 2022 году в Иркутской области

В Бурятии алкоголем отравилась 13-летняя девочка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области за неполный 2022 год произошло 608 случаев отравления алкоголем. За аналогичный период предыдущего года таких происшествий было меньше - 508. По данным специалистов, причиной 60% отравлений стали слишком большие дозы выпитого. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- Распитие суррогатной продукции и сомнительных спиртосодержащих жидкостей, лекарственных препаратов без показаний к их применению, употребление алкогольных напитков в высоких дозах - смертельно опасно, - объяснили в ведомстве.

При этом специалисты указали на то, что в 90% случаев смерти от алкогольного отравления причиной стали огромные дозы выпитого.

Ранее "КП-Иркутск" писала о подростке из Бурятии, которая попала в реанимацию из-за отравления алкоголем. 13-летняя девочка с друзьями "веселилась" в ночном клубе, который проводит дискотеки для подростков.