Житель Иркутской области получил реальный срок за повторное вождение в пьяном виде

Приговор уже вступил в силу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд вынес приговор 38-летнему водителю из Иркутской области за нахождение за рулем в пьяном виде. Сибиряк не в первый раз нарушает ПДД, за что ранее поплатился: получил часы обязательных работ. Однако, ему это не помогло. Об этом сообщает прокуратура Приангарья.

- В августе 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по поселку Тыреть 2-я Заларинского района. Сотрудниками полиции установлено, что водитель год назад был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное преступление - вождение автомобиля в нетрезвом виде, в связи с чем вновь инициировано уголовное преследование, - объяснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура убедила суд в том, что раз обязательные работы не помогли отучить сибиряка от нарушения закона, ему нужно более серьезное наказание. Судья оценил этот довод как весомый и приговорил водителя к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, также ему нельзя 2 года заниматься любой деятельностью, связанной с транспортом.

Приговор уже вступил в силу.

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