Жителям Иркутской области посоветовали больше заниматься спортом, чтобы остановить выпадение волос

В первую очередь нужно снизить уровень стресса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие жители Иркутской области сталкиваются с проблемой выпадения волос на фоне стресса. Его можно остановить несколькими способами, какими - рассказала доктор медицинских наук, дерматолог-трихолог Юлия Галлямова. Об этом сообщает NEWS.ru.

- С выпадением волос на нервной почве практически ничего нельзя сделать. Так как человек элементарно не в состоянии контролировать уровень своего стресса. А выпадение волос, в свою очередь, совершенно закономерное его последствие. Так что тут в любом случае надо стремится к снижению уровня воздействия негативных факторов и нормализации сна, - объяснила врач.

На уровень стресса влияют физические нагрузки. Врачи доказали, что уровень гормона стресса кортизола снижается при физической активности: если человек ведет малоподвижный образ жизни, у него вырабатывается больше кортизола. Нагрузки могут его снизить.

Также против выпадения волос можно делать массаж кожи головы и использовать расческу дарсонваль.