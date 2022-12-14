Как самостоятельно понять, есть ли камни в почках, рассказала нефролог

При камнях в почках всегда нужно обращаться к врачу Фото: Олег ЗОЛОТО

Симптомы камней в почках назвала нефролог Ирина Безгина. Любой житель Иркутской области может понять, что с ним происходит, по следующим признакам: сильная боль в пояснице, которая может отдавать в живот и пах. Также возможно ощущение тошноты, высокая температура и головокружение. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Главным признаком того, что камни в почках зашевелились или не менее серьезно попросились наружу - сильнейшая боль, такая, что на стену полезете. Вообще почечная колика - одно из самых мучительных состояний человека. Люди реально могут орать от боли, - объяснила эксперт.

В таких случаях лучше сразу вызывать скорую помощь. Дальше остается только терпеть и ждать, когда врач примет решение: камни могут раздробить, а могут оперировать. Чтобы не допустить таких ситуаций, нужно раз в год проверять почти, сходив на УЗИ.