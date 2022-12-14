Гипермаркет "Аллея" эвакуировали из-за сильного задымления в Ангарске

Пострадавших нет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 14 декабря в Ангарске в гипермаркете "Аллея" произошло сильное задымление. Когда персонал заметил неладное, срочно связался с диспетчерской службой и сообщил о подозрении на пожар. На место сразу выехала бригада спасателей на 11 единицах техники. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

- На момент прибытия первых подразделений персоналом эвакуировано 15 посетителей. В ходе разведки установлено, что причиной случившегося стало замыкание проводки в электрощитовой без последующего горения. Пострадавших нет. - рассказали в ведомстве.

Сейчас эксперты проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства замыкания и задымления.

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