Изменения в закон о бездомных животных рассмотрели в Иркутской области 14 декабря

В Иркутской области уже были случаи нападения бездомных животных на людей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области рассмотрели изменения в закон об обращении с бездомными животными - кошками и собаками. Во многих муниципалитетах есть проблема с беспризорными животными, которые не всегда ведут себя дружелюбно. Новые изменения в закон позволяют провести мониторинг количества дворняг в тот же период, когда муниципалитету выделяют деньги на отлов животных. Об этом сообщает Законодательное собрание Иркутской области.

- На практике складывается ситуация, что не все муниципалитеты осваивают свои объемы финансирования, которые идут на мероприятия по отлову, стерилизации и вакцинации. Изменения в закон позволят направить оставшиеся средства тем муниципальным образованиям, у которых есть необходимость в проведении мероприятий по безнадзорным животным. Внесенные изменений позволит создать базу и определить уже постановлением правительства критерии этого процесса, - рассказал руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что администрация Усолья-Сибирского обязана выплатить 30 тысяч рублей моральной компенсации мальчику, которого укусила бездомная собака.