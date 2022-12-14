Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 14:24

Изменения в закон о бездомных животных рассмотрели в Иркутской области 14 декабря

Депутаты одобрили идею давать деньги тем муниципалитетам, в которых есть слишком много бродячих животных
Дарья БОЛЕСОВА
В Иркутской области уже были случаи нападения бездомных животных на людей

В Иркутской области уже были случаи нападения бездомных животных на людей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области рассмотрели изменения в закон об обращении с бездомными животными - кошками и собаками. Во многих муниципалитетах есть проблема с беспризорными животными, которые не всегда ведут себя дружелюбно. Новые изменения в закон позволяют провести мониторинг количества дворняг в тот же период, когда муниципалитету выделяют деньги на отлов животных. Об этом сообщает Законодательное собрание Иркутской области.

- На практике складывается ситуация, что не все муниципалитеты осваивают свои объемы финансирования, которые идут на мероприятия по отлову, стерилизации и вакцинации. Изменения в закон позволят направить оставшиеся средства тем муниципальным образованиям, у которых есть необходимость в проведении мероприятий по безнадзорным животным. Внесенные изменений позволит создать базу и определить уже постановлением правительства критерии этого процесса, - рассказал руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что администрация Усолья-Сибирского обязана выплатить 30 тысяч рублей моральной компенсации мальчику, которого укусила бездомная собака.