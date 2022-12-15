Стало известно о пострадавших при пожаре на промплощадке в Ангарске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 2500 квадратных метров охватило пламя на промплощадке в Ангарске. Горит технологическая установка. Тушат пожар больше сотни спасателей с помощью 25 единиц техники. Также стало известно о людях, получивших травмы. Информацией об этом в соцсетях поделился губернатор Игорь Кобзев.

- Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36, - рассказал глава региона. - Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет.

Напомним, сигнал о случившемся в экстренные службы передали в 6 часов утра 15 декабря. Очевидцы, которые находились в соседних от предприятия зданиях рассказали, что услышали хлопок, после чего в небе появилось зарево. Ранее "Комсомолка" опубликовала кадры, на которые попало начало происшествия.