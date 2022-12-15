Пожар на промплощадке локализовали на площади 2500 кв м в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 08:18 пожар на промплощадке в Ангарске был локализован на площади 2500 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ликвидации открытого горения задействованы системы пожаротушения. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники, - отметили в ведомстве.

Известно, что угрозы для населения нет.

Напомним, сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательную службу в 6:00 15 декабря. На месте происшествия пострадали два человека. Их госпитализировали в местную больницу. Ранее "Комсомолка" опубликовала кадры, на которые попало начало пожара. На кадрах виден хлопок, после которого в небе появляется зарево.