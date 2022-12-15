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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 1:47

Стало известно, как выглядит место пожара на заводе в Ангарске

Прокуратура начала проверку из-за пожара на промплощадке в Ангарске
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Стало известно, как выглядит место пожара на заводе в Ангарске

Стало известно, как выглядит место пожара на заводе в Ангарске

Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара на территории предприятия в городе нефтехимиков. На место выехали прокурор Иркутской области Андрей Ханько, его заместитель и прокурор Ангарска. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Организована проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности, - отмечают в прокуратуре Иркутской области. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар локализован

Пожар локализован

Фото: Прокуратура Иркутской области

Напомним, сигнал о случившемся в экстренные службы передали в 6 часов утра 15 декабря. Очевидцы, которые находились в соседних от предприятия зданиях рассказали, что услышали хлопок, после чего в небе появилось зарево.

Пострадали два человека

Пострадали два человека

Фото: Прокуратура Иркутской области

- Возгорание на технологической установке «АНХК» локализовано. По предварительным данным пострадало 2 человека. На предприятии создана комиссия по выяснению причин случившегося. Угрозы населению нет, - отмечают в пресс-службе предприятия.

Ранее "Комсомолка" опубликовала кадры, на которые попало начало происшествия.