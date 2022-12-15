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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 2:03

Предварительная причина пожара на промплощадке в Ангарске установлена

МЧС: пожар на промплощадке в Ангарске мог произойти из-за загазованности систем
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Предварительная причина пожара на промплощадке в Ангарске установлена

Предварительная причина пожара на промплощадке в Ангарске установлена

Фото: Прокуратура Иркутской области

Специалисты смогли назвать предварительную причину произошедшего этим утром в Ангарске. Технологическая установка промышленной площадки могла загореться из-за загазованности ее систем. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Напомним, сигнал о случившемся в экстренные службы передали в 6 часов утра 15 декабря. Известно о двух пострадавших, их госпитализировали. Прокуратура Приангарья начала проверку по факту случившегося. Ранее "Комсомолка" опубликовала кадры, на которые попало начало происшествия.