Предварительная причина пожара на промплощадке в Ангарске установлена Фото: Прокуратура Иркутской области

Специалисты смогли назвать предварительную причину произошедшего этим утром в Ангарске. Технологическая установка промышленной площадки могла загореться из-за загазованности ее систем. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Напомним, сигнал о случившемся в экстренные службы передали в 6 часов утра 15 декабря. Известно о двух пострадавших, их госпитализировали. Прокуратура Приангарья начала проверку по факту случившегося. Ранее "Комсомолка" опубликовала кадры, на которые попало начало происшествия.