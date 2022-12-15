Последствия пожара на заводе в Ангарске 15 декабря 2022 устанавливает Роспотребнадзор Фото: Прокуратура Иркутской области

Последствия пожара на заводе в Ангарске 15 декабря 2022 готовится назвать Роспотребнадзор. Специалисты регионального управления незамедлительно выехали на место случившегося, чтобы взять пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, которые могут быть опасны для местных жителей.

Последствия пожара на заводе в Ангарске 15 декабря 2022

- Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» для проведения исследований, - отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - О результатах исследований будет размещена дополнительная информация.

Напомним, сигнал о случившемся в экстренные службы передали в 6 часов утра 15 декабря. Известно о двух пострадавших, их госпитализировали. Прокуратура Приангарья начала проверку по факту случившегося. Также специалисты МЧС назвали предварительную причину пожара. Ранее "Комсомолка" опубликовала кадры, на которые попало начало происшествия.