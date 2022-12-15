Два человека погибли, еще двое пострадали при пожаре на заводе в Ангарске Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный Следком сообщил о погибших при пожаре на заводе в Ангарске утром 15 декабря. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России Иркутской области.

- По версии следствия, сегодня около шести часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли, - рассказали в ведомстве.

Один из получивших травм от помощи медиков отказался. Следователи-криминалисты выехали на место. Изымается необходимая для расследования документация, допрашиваются свидетели.

Напомним, сигнал о случившемся в экстренные службы передали в 6 часов утра 15 декабря. Прокуратура Приангарья начала проверку. Также специалисты МЧС назвали предварительную причину пожара. Ранее "Комсомолка" опубликовала кадры, на которые попало начало происшествия.

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